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Ankara'dan Hollanda'ya sert tepki!

Ankara'dan Hollanda'ya sert tepki!.24230
  • Giriş : 07.07.2017 / 14:55:00

Hollanda'dan gelen skandal açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

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15 Temmuz'da Hollanda'ya gidecek Başbakan Yardmcısı Tuğrul Türkeş'in iyi karşılanmayacağını açıklayan Hollada'ya tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, ziyaretin engellenmesinin ibret verici olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, yazılı bir açıklama yaparak aşbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ziyaretinin iyi karşılanmayacağını açıklayan Hollanda'ya tepki gösterdi.  15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle Türklerin yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde de anma etkinliklerinin yapılmasının öngörüldüğünü belirten açıklamada şöyle denildi: "Etkinliklerin amacının darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkılması ile hayatını kaybedenleri ve yaralıları Avrupa'daki Türklerle anmak. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir."

HOLLANDA 'İSTEMİYORUZ' DEMİŞTİ

Hollanda hükümeti, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle Hollanda'da yaşayan Türklerin katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılmak üzere ülkeye gelmesinin istenmediğini açıklamıştı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu göz önüne alındığında" Türkeş'in ya da Türk hükümetinin başka bir  üyesinin katılımının istenmediği belirtilmişti. Hollanda'da Mart ayında yapılan ve göçmen karşıtlığının ana temayı oluşturduğu parlamento seçimlerden önce de Türkiye'de yapılacak anayasa referandumu konusunda bu ülkedeki Türklerle toplantılar yapmak için Hollanda'ya gitmek isteyen Türk bakanların ziyaretlerinin istenmediği açıklanmıştı. Bu açıklamaya rağmen Hollanda'ya giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise polis eşliğinde ülkeden çıkarılmıştı.  ollanda Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında son kararın da Mart ayında yaşanan olayların "doğal bir sonucu" olduğu belirtilmişti.

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