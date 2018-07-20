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Ankara'dan İsrail'e: Kabul edilemez

Ankara'dan İsrail'e: Kabul edilemez.15239
  • Giriş : 20.07.2018 / 09:15:00

İsrail'in skandal yasa ile ilgili kararına Ankara'dan tepki gecikmedi.

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İsrail parlamentosunun 7 yıldır hazırlık aşamasında olan 'Yahudi ulus devleti' yasa tasarısının kabul etmesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medyadan tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Temel hak ve özgürlükleri yok sayan İsrail Parlamentosu, "Yahudi Ulus Devlet Yasası" adı altında evrensel hukuk ilkelerini zedelemiştir. Böyle bir yasa Türkiye cumhuriyeti tarafından kabul edilemez. Kudüs Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak da kalmaya devam edecektir. dedi.

NTV

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