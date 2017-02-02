Ankara'dan İsrail'e kınama
İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim yerlerine ilave 3000 konut daha yapma kararı hakkında Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Bakanlık, İsrail'in bu kararının barışa zarar verdiğini belirtti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail Hükümeti'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz. Uluslararası toplumun sürekli uyarılarına rağmen İsrail'in kalıcı barış zeminini ve iki devletli çözüm imkanını tehdit ve tahrip eden bu tür hukuk dışı adımlara devam etmesi kaygı uyandırmaktadır” denildi.
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