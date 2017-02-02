Facebook Twitter Rss

Ankara'dan İsrail'e kınama

Ankara'dan İsrail'e kınama.24230
  • Giriş : 02.02.2017 / 09:39:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile İsrail'e tepki gösterildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim yerlerine ilave 3000 konut daha yapma kararı hakkında Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Bakanlık, İsrail'in bu kararının barışa zarar verdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İsrail Hükümeti'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde ilave 3 bin konuta daha onay vermesini kınıyoruz. Uluslararası toplumun sürekli uyarılarına rağmen İsrail'in kalıcı barış zeminini ve iki devletli çözüm imkanını tehdit ve tahrip eden bu tür hukuk dışı adımlara devam etmesi kaygı uyandırmaktadır” denildi.

Hipodroma 250 polisle baskın!

Aziz Yıldırım'dan Advocaat'a: Moral bozma

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltında

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltında

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kütahya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'da meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi can verdi.

 

Katil anlattı: Yapma diye yalvardı

Katil anlattı: Yapma diye yalvardı

Süleyman Erten'in katili Süleyman K'nın ifadesi kan dondurdu.

Gülen'e büyük şok! Tutuklandı

Gülen'e büyük şok! Tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı.

 

25 askerin şehit olduğu kazada gelişme

25 askerin şehit olduğu kazada gelişme

Afyonkarahisar'da yaşanan patlamanın FETÖ bağlantısının araştırılması istendi.

Başına ödül konan terörist öldürüldü

Başına ödül konan terörist öldürüldü

Türkiye'de yuvalanan DAEŞ'li terörist Muhammet Zana Alkan'ın öldürüldüğü iddia edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya