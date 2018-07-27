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Ankara'dan İsrail ile takasa yalanlama

Ankara'dan İsrail ile takasa yalanlama.21298
  • Giriş : 27.07.2018 / 12:24:00

Ankara'dan olay yaratan İsrail ile takas haberlerine yalanlama geldi.

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Büyüyen Beşik

Ankara'dan önemli bir açıklama geldi. İsrail ile Ebru Özkan-Andrew Brunson için anlaşma yapıldığı iddialarına yalanlama geldi.

Türk yetkili, "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan  Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına  yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen  asılsızdır" dedi.

TRT

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