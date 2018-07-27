Ankara'dan İsrail ile takasa yalanlama
Ankara'dan önemli bir açıklama geldi. İsrail ile Ebru Özkan-Andrew Brunson için anlaşma yapıldığı iddialarına yalanlama geldi.
Türk yetkili, "İsrail'de düzmece terör suçlamalarıyla gözaltına alınan Ebru Özkan'ın salıverilmesi karşılığında Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına yönelik Türkiye ile ABD arasında anlaşma yapıldığına yönelik haberler tamamen asılsızdır" dedi.
TRT
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