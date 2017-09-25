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Ankara'dan resmi açıklama: Tanımıyoruz

Ankara'dan resmi açıklama: Tanımıyoruz.24230
  • Giriş : 25.09.2017 / 08:25:00
  • Güncelleme : 25.09.2017 / 13:39:10

Dışişleri Bakanlığı, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Irak'ta IKBY Başkanı Mesud Barzani tarafından düzenlenen bağımsızlık referandumu ile ilgili yaptığı açıklamasında oylamanın yok hükmünde olduğunu belirtti.

Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun yok hükmünde olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, muhtemel bir milli güvenlik ihlali durumunda Türkiye'nin harekete geçeceğini ilan etti.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Irak'taki referandumla ilgili bu sabah bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"IKBY’de bugün (25 Eylül) düzenlenen referandum sonuçları bakımından yok hükmündedir. Gerek uluslarası hukuk, gerek Irak anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz.

Türkiye’nin ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen referanduma gitmekte ısrar eden ve sadece Irak'ın değil tüm bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atan IKB Yönetiminin bu sağduyudan uzak teşebbüsünü esefle karşılıyoruz.

Türkiye, IKBY’nin referandum konusunda sergilediği vahim hatanın bedeli olacağını her vesileyle vurgulamış, bu çerçevede, 22 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve hemen ardından gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında IKBY’ye karşı uygulanacak yaptırımları belirlemiştir.

Tüm uluslararası toplumun ve özellikle bölgesel ülkelerin referandum konusunda ortaya koydukları tutarlı yaklaşımı bundan sonra da sürdürmeleri ve bu gayrimeşru girişimin sonuçlarını tanımaktan kaçınmaları önem taşımaktadır.

IKBY liderliğinin bundan sonraki süreçte sağduyulu bir çizgiye dönmesi ve kısa dönemli siyasi çıkarlar ve ütopik emeller peşinde koşmak yerine tüm Irak halkının uzun dönemli huzur ve refahını gözeten bir siyaset benimsemesi temel bir gerekliliktir.

Referandumu izleyen dönemde ortaya çıkacak ortamı istismar etmek isteyebilecek bazı radikal unsurların ve teröristlerin milli güvenliğimizi hedef alan eylemlere kalkışması halinde ve Irak genelinde milli güvenliğimize yönelik her türlü tehdit karşısında uluslararası hukuktan ve TBMM’nin verdiği yetkiden kaynaklanan tüm önlemleri alacağımızı bir kere daha vurguluyoruz."

TRT

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