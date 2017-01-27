Ankara'dan Yunanistan'a sert tepki!
Darbe girişimi başarısız olunca Yunanistan'a kaçan ve yargılanan darbeci askerlerin Yunan mahkemesi tarafından verilen Türkiye iade edilmeme kararına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tepki çok sert geldi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin iade edilmemesi yönündeki kararın ardından Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımların atılacağını söyledi.
Yunanistan Yüksek Mahkemesi dün darbe girişiminin hemen ardından helikopterle Yunanistan'a kaçan ve Türkiye'nin iadesini talep ettiği sekiz askeri iade etmeme yönünde karar almış, karar Ankara'nın tepkisine neden olmuştu. Türkiye'nin olası tepkisine ilişkin Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, TRT Haber'in Twitter hesabında yer alan ifadelere göre "Yunanistan ile aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı dün 8 asker hakkında tutuklama kararı çıkarmış ve haber kanalları Türkiye'nin bugün sekiz askerin ikinci defa iadesini talep ettiğini duyurmuştu.
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