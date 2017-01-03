Facebook Twitter Rss

Ankara Emniyeti'nde görev değişimi yaşandı

Ankara Emniyeti'nde görev değişimi yaşandı.22181
  • Giriş : 03.01.2017 / 08:44:00
  • Güncelleme : 03.01.2017 / 10:53:36

Ankara Emniyeti'nde bazı yöneticilerin yerleri değiştirildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. Aralarında emniyet müdür yardımcıları ile şube ve ilçe müdürlerinin bulunduğu isimler arasında değişiklik yapıldı.

Ankara Emniyeti, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY ile ilgili operasyon ve soruşturmaların yürütüldüğü en önemli merkezlerden biri.

Buna göre, 20 il emniyet müdür yardımcılığından 18'inde değişiklik yapılırken, 3 emniyet müdür yardımcısı personel şube emrinde görevlendirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 43 Şube Müdürlüğünden 33'üne yeni görevlendirmeler yapıldı. Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinin tamamına yeni atamalar yapılırken, bazı dış ilçelerin emniyet müdürlerinde de değişikliğe gidildiği öğrenildi.

Öte yandan, terfi ve tayinler kapsamında bir üst rütbeye terfi eden ve başka iller ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen 25 emniyet müdürü, 15 emniyet amiri ve 2 başkomiser geçici olarak personel şube emrine atandı.

Reina'nın DJ'i katliamı anlattı!

Kılıçdaroğlu'na suikast uyarısı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!

Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!

İstanbul Fatih'te bulunan bir kebap restoranına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralan

Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı

Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı

Samsun'da yediği pideyi beğenmeyen müşteri, dükkan sahibinden parasını geri istedi. Dükkan sahibi de

 

Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı

Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı

15 Temmuz darbe girişimi ile maskesi düşen FETÖ ile ilgili yeni detaylar geldi.

Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi

Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi

Şamil Tayyar, Reina saldırısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Adıyaman'da 5 emniyet amiri tutuklandı

Adıyaman'da 5 emniyet amiri tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında Adıyaman'da operasyon düzenlendi.

Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı

Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı

Rus elçiyi öldüren polis memuru Mert Altıntaş ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya