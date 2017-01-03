Ankara Emniyeti'nde görev değişimi yaşandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. Aralarında emniyet müdür yardımcıları ile şube ve ilçe müdürlerinin bulunduğu isimler arasında değişiklik yapıldı.
Ankara Emniyeti, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY ile ilgili operasyon ve soruşturmaların yürütüldüğü en önemli merkezlerden biri.
Buna göre, 20 il emniyet müdür yardımcılığından 18'inde değişiklik yapılırken, 3 emniyet müdür yardımcısı personel şube emrinde görevlendirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 43 Şube Müdürlüğünden 33'üne yeni görevlendirmeler yapıldı. Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerinin tamamına yeni atamalar yapılırken, bazı dış ilçelerin emniyet müdürlerinde de değişikliğe gidildiği öğrenildi.
Öte yandan, terfi ve tayinler kapsamında bir üst rütbeye terfi eden ve başka iller ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen 25 emniyet müdürü, 15 emniyet amiri ve 2 başkomiser geçici olarak personel şube emrine atandı.
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