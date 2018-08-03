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Ankara Garı katliamı davasında gelişme

Ankara Garı katliamı davasında gelişme.27585
  • Giriş : 03.08.2018 / 17:22:00

Ankara Garı katliamı davasında gelişme kaydedildiği öğrenildi.

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100 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı davasında yargılanan 9 sanık hakkında 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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