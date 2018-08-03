Ankara Garı katliamı davasında gelişme
100 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Garı davasında yargılanan 9 sanık hakkında 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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O havalimanının adı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muş Havalimanı'nın adının belli olduğunu duyurdu.
Atilla Taş'tan CHP için olay yaratacak açıklama
Ünlü isim Atilla Taş'tan CHP ile ilgili olay yaratacak bir açıklama geldi.
Adnan Oktar: Biz enayi miyiz?
Düzenlenen dev bir operasyonla gözaltına alınan Adnan Oktar ile ilgili şoke eden bir ifade ortaya çı
Deniz Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu
FETÖ soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne operasyon düzenlendi.