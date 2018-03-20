Ankara-İstanbul Otoyolu'nda otobüs devrildi
Vatandaşlar sabaha kaza haberi ile uyandı. Ankara-İstanbul Otoyolu Susuz mevkiinden bir yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 15 yolcu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bir hafriyat kamyonu ile çarpışan yolcu minibüsü, boş alana devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.
TRT
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