Facebook Twitter Rss

Ankara metrosunda panik! Patlama duyuldu

Ankara metrosunda panik! Patlama duyuldu.10551
  • Giriş : 11.04.2018 / 10:39:00

Ankara metrosunda duyulan patlama sesi kısa süreli panik yarattı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Ankara'da yolcu taşıyan metrı vagonunda panik yaşandı. Kısa devre sonucu patlama sesi duyulması üzerine heyecanlanan yolcular sosyal medyadan paylaşım yaparken, metro seferleri 10 dakika durdu.

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hastane metro istasyonunda yolcu almak için duran trenin elektrik panosunda kısa devre oluştu. Panodan çıkan kıvılcımla birlikle ufak çaplı bir patlama sesi de duyuldu. Bir anda panikleyen yolcular, kendilerini vagonlardan dışarı attı. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda sağlık ekipleri, istasyon önünde hazır bekletildi. Kısa süreli bir duraksamanın ardından metro seferleri olağan seyrine döndü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği, Ankara Yenimahalle Metrosu’nda saat 08.10’da meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün sabah 08.10 sularında Yenimahalle ilçemizde bulunan Hastane- Metro İstasyonunda maddi hasarlı bir patlama meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre patlamanın istasyondaki elektrik panosundan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Patlamada can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Metro seferleri 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlatılmıştır. Başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmekte olup yapılan teknik incelemenin ardından kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

HÜRRİYET

Maliye, fenomenleri takibe alıyor

İstanbul'da 15 DEAŞ'lı yakalandı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bergen'in kocası tutuklandı!

Bergen'in kocası tutuklandı!

Ünlü arabesk şarkıcısı Bergen'in kocası çocuk istismarından tutuklandı.

İstanbul'da 15 DEAŞ'lı yakalandı!

İstanbul'da 15 DEAŞ'lı yakalandı!

İstanbul'da yuvalanan terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

 

Orgeneral Akar, donanma birliklerini denetledi

Orgeneral Akar, donanma birliklerini denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, donanma birliklerini denetledi.

Yunan basınına Başbakanlık'tan yalanlama

Yunan basınına Başbakanlık'tan yalanlama

Yunan basınının iddialarına Başbakanlık'tan yalanlama geldi.

 

FETÖ okullarında çalışan 79 kişiye gözaltı

FETÖ okullarında çalışan 79 kişiye gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında örgütün okullarında çalışanlara operasyon düzenlendi.

Kaymakçı Pando Şestakof hayatını kaybetti

Kaymakçı Pando Şestakof hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın sevilen esnafı Kaymakçı Pando Şestakof hayatını kaybetti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya