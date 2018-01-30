Ankara metrosunda panik! Raylara düştü
Ankara'da Kızılay-Çayyolu metro hattında büyük bir panik yaşandı. Bilkent Üniversitesi öğrencisi N. isimli genç kızın rayların üzerine düşmesi sonucu yaralandığı, ekiplerin ise kızı kurtarma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
Olay yerinde bulunan Ankara Barosu'na üye avukat Şamil Demir "N., trenin ön tekerleri altımda sıkışmış durumda" bilgisini verdi. Av. Demir'in verdiği bilgilere göre N., çevredekilerin sorularına yanıt verebiliyor.
İstasyon şu sıralarda, güvenlik görevlileri tarafından boşaltılıyor.
SABAH
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