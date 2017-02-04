Ankara'nın darbeci isteğine Almanya'dan ret
15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbecilerin sığınma başvurusunda bulunduğu darbeci askerler için Almanya'ya 'kabul etmeyin' talebinde bulunan Ankara'ya Almanya'dan 'Size özel bir uygulama değil' yanıtı geldi.
Almanya Başbakanı Merkel'in Perşembe günü Türkiye'ye yaptığı ziyarette "o konuya yargı bakıyor" dediği iade edilmeyen darbecilerle ilgili bugün yani bir açıklama yapıldı.
Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Ankara'nın iltica etmek isteyen Türk subaylarının başvurularının değerlendirilmemesi yönündeki talebini reddetti.
"TÜRKİYE'YE YÖNELİK ÖZEL BİR UYGULAMA YOK"
Passauer Neuen Presse gazetesine açıklama yapan Hıristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Bakan de Maiziere, "Türkiye'ye yönelik özel bir uygulama olmadığını" söyledi. Bakan de Maiziere, "Federal Göç ve Uyum Dairesi kararlarını yasalar çerçevesinde tek başına veriyor. Bu kuşkusuz Türklerin yaptığı başvurular için de geçerli" dedi.
Hafta sonunda Alman medyasında çıkan haberlerde, NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 Türk askeri personelinin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrasında Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtilmişti.
Savunma Bakanı Fikri Işık, Alman medyasında çıkan haberlerin ardından "Almanya'dan beklentimiz; bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesinin sağlanması" demişti.
"TÜRKLERİN KABUL EDİLME ORANLARI DÜŞÜK"
Ayrıca Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere, iltica etmek isteyen Türklerin başvurularının kabul edilme oranın düşük olduğunu belirterek, 2016'da başvuruların yüzde 8'inin kabul edildiğini söyledi. Ancak de Maiziere, geçen yıl Türkiye'den sığınma başvurularının arttığını da sözlerine ekledi.
Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth da hafta başında yaptığı açıklamada, 2015 yılında Türkiye'den Almanya'ya yapılan sığınma başvurularının sayısı bin 700 civarındayken iken bu sayının 2016'da 5 bin 700'i aştığını dile getirmişti.
TRT
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