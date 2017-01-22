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Ankara'nın ilçesi güne depremle uyandı!

Ankara'nın ilçesi güne depremle uyandı!.13895
  • Giriş : 22.01.2017 / 14:33:00

Ankara'da meydana gelen orta şiddetteki deprem, vatandaşlara büyük panik yaşattı.

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 3.2 olarak ölçüldü.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) deprem Bilgilendirme Servisi degerlendirme sonuçlarına göre Nallıhan’da bu sabah 08.22’de, 7 kilometretre derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara’ya 107.24 km. İstanbul’a 244.20 km. uzaklığında olan depremin meydana geldiği saatlerde uykuda olan vatandaşların sarsıntıyı hissetmedikleri öğrenildi.

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