Ankara'nın ilçesi güne depremle uyandı!
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 3.2 olarak ölçüldü.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) deprem Bilgilendirme Servisi degerlendirme sonuçlarına göre Nallıhan’da bu sabah 08.22’de, 7 kilometretre derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara’ya 107.24 km. İstanbul’a 244.20 km. uzaklığında olan depremin meydana geldiği saatlerde uykuda olan vatandaşların sarsıntıyı hissetmedikleri öğrenildi.
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