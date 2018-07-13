Facebook Twitter Rss

Ankara polisi harekete geçti

Ankara polisi harekete geçti.14171
  • Giriş : 13.07.2018 / 09:44:00

Ankara polisi, kaçakçılık örgütüne karşı bu sabah harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ankara Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu bu sabah harekete geçerek, yurt dışından ülkeye kaçak olarak sokulan cep telefonu ile yedek parça getiren örgüte operasyon düzenledi.

Şu ana kadar gözaltı kararı verilen 13 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 184 adet kaçak cep telefonu ile bin 429 adet kaçak yedek parça ele geçirildi.

TRT

Donald Trump, Kim'in mektubunu yayınladı

Çin'de korkunç patlama: 19 kişi can verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Çeşme'de kurtarma operasyonu

Çeşme'de kurtarma operasyonu

Çeşme açıklarında mahsur kalan göçmenler için operasyon başlatıldı.

İşte TCDD Çorlu faciası raporu!

İşte TCDD Çorlu faciası raporu!

TCDD, Çorlu'da yaşanan tren faciası ile ilgili rapor hazırladı.

 

Meclis Başkanı kararı Resmi Gazete'de

Meclis Başkanı kararı Resmi Gazete'de

Meclis Başkanlığı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü

TSK'dan Irak'a operasyon: 8 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'a düzenlenen operasyon hakkında açıklama yaptı.

 

ODTÜ'lü öğrenciler: Pişmanız

ODTÜ'lü öğrenciler: Pişmanız

ODTÜ'de olay yaratan o pankartı taşıyan 4 kişi tutuklandı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

FETÖ soruşturması kapsamında İzmir'de operasyonlar düzenlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya