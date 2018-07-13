Ankara polisi harekete geçti
Ankara Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu bu sabah harekete geçerek, yurt dışından ülkeye kaçak olarak sokulan cep telefonu ile yedek parça getiren örgüte operasyon düzenledi.
Şu ana kadar gözaltı kararı verilen 13 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 184 adet kaçak cep telefonu ile bin 429 adet kaçak yedek parça ele geçirildi.
TRT
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