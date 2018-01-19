Facebook Twitter Rss

Ankara resti çekti!

Ankara resti çekti!.15098
  • Giriş : 19.01.2018 / 16:41:00

AB Bakanı Çelik, terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sınırında terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'den oluşan bir Ordu kuracağı açıklamasına Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, Türkiye'nin birliğe tam üyelik dışında hiçbir seçeneği kabul etmeyeceğini söyledi. Çelik, "İmtiyazlı ortaklık ya da benzer yaklaşımlar...Bunların hiçbirini ciddiye almıyoruz" dedi.

Ömer Çelik, "Adına ne denirse densin, imtiyazlı ortaklık veya terörle mücadelede işbirliği... Böyle bir teklif Türkiye tarafından değerlendirmeye bile alınmayacaktır" diye konuştu.

Çelik ayrıca AB'nin Türkiye'den Batı'ya göçmen akınını 3 milyar euro mali yardım ve başka destekler karşılığında durdurması için varılan anlaşmanın tüm maddelerine bağlı kalmadığını söyledi.

Mali yardımın iyi işlemediğini belirten Çelik, "Teknik olarak Türkiye'nin bu anlaşmayı sürdürmesi için hiçbir sebep kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

AB Bakanı, Türkiye'nin birlikle üyelik müzakerelerinde hiçbir yeni fasıl açılmadığını ve Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının kapsamının genişletilmesi konusunda da ilerleme sağlanmadığını kaydetti.

İki hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Paris'te ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nihai hedefi tam üyelik olmayan bir tür ortaklık ihtimalinden söz etmişti.

Almanya'da da Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında devam eden koalisyon görüşmelerinde ilerleme sağlanırken; uzlaşılan çerçeve metninde Türkiye ile vize serbestisi olmayacağı, AB'yle müzakerelerde yeni fasılların açılmayacağı ve mevcut fasılların da kapatılmayacağı belirtilmişti.

BBC

Beşiktaş, Domagoj Vida'nın lisansı çıkarttı

Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

HDP'li Baydemir gözaltına alındı

HDP'li Baydemir gözaltına alındı

HDP'li Osman Baydemir, Genel Merkez çıkışında gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a ziyaret gerçekleştirecek.

 

İYİ Parti'de Afrin konusunda çatlak!

İYİ Parti'de Afrin konusunda çatlak!

Meral Akşener'in başkanlık yaptığı İYİ Parti'de Afrin çatlağı oluştu.

İttifak komisyonu sonrası açıklama

İttifak komisyonu sonrası açıklama

MHP ve AK Parti'nin oluşturduğu ittifak komisyonu ilk kez toplandı

 

Çavuşoğlu: ABD verdiği sözleri tutmadı

Çavuşoğlu: ABD verdiği sözleri tutmadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'ye yönelik sert bir açıklamada bulundu.

Başbakan'dan flaş ABD açıklaması

Başbakan'dan flaş ABD açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'den gelen açıklamayı değerlendirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya