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Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate iniyor

Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate iniyor.24231
  • Giriş : 26.03.2018 / 10:38:00

Ankara-Sivas arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 2 saate iniyor.

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Vatandaşlara güzel haber geldi. Ankara-Sivas arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile 2 saate iniyor. 9 milyar Türk Liralık yatırım bedeline sahip 405 kilometrelik hat 2019 yılında tamamlanacak.

Yozgat’ta dün Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin (YHT) ilk ray serimi gerçekleştirildi. Toplam 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas YHT hattı tamamlandığında iki şehir arasındaki seyahat süresi 2 saat olacak. YHT hattının ilk ray serimi töreninde konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, proje bedelinin yaklaşık 9 milyar lira olduğunu söyledi. Yüksek hızlı tren çalışmalarının Ankara, Eskişehir, Konya, İstanbul arasında yütürüldüğünü aktaran Arslan, bu sene Konya-Karaman’ı bitirip, devreye alacaklarını kaydetti.

Bakan Arslan, devamında ise Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hattını 2019’da hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Halkalı-Kapıkule’nin ihale süreçlerinin devam ettiğini belirten Arslan “Onu da yaptığımızda Yozgatlı, Sivaslı, Kırıkkaleli Avrupa’ya kadar buradan hızlı trenle gidebilir hale gelecek. Ankara-Polatlı-Afyon-İzmir hattını çalışıyoruz. 2020’de de bu hat  bitecek. Hızlı tren Erzincan, Erzurum ve Kars’a kadar gidecek. Oradan da biten Bakü-Tiflis-Kars hattını kullanarak, Orta Asya’ya, Çin’e ulaşacak” ifadelerini kullandı. Bakan Arslan, Yozgat’a yapılacak havalimanının ihale sürecinin tamamlandığını ve sözleşmenin imzalandığını sözlerine ekledi.

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