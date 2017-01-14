Ankara sokaklarında skandal afiş!
Ankara'da kimliği belirsiz bir vatandaş, Eren Erdem için "tehlikeli ve ısırgan" yazan afişleri dağıttı. Bu duruma tepki gösteren CHP'de Levent Gök, konuyu Meclis'e taşıdı.
Anayasa teklifinin görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Ankara’da bazı yerlere üzerinde CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’e yönelik ağır hakaretlerin olduğu afişler asıldığı iddiasını gündeme getirdi. Gök, Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile konuştuğunu ve MOBESE kayıtlarının incelenmesini isteyeceklerini ve suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. Gök, “Bugün Ankara sokaklarında bir kendini bilmez, haysiyetsiz milletvekilimiz Eren Erdem ile ilgili olarak bilboardlara, el ilanı da dağıtmak suretiyle arkadaşımızı teşhir eden olmamış bir konuda ağır hakaretler içeren bir iftirada bulunmak suretiyle son derece ağır bir suç işlemiştir” dedi.
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