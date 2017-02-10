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Ankara Üniversitesi'nde TOMA'lı müdahale

Ankara Üniversitesi'nde TOMA'lı müdahale.23424
  • Giriş : 10.02.2017 / 16:37:00
  • Güncelleme : 10.02.2017 / 16:38:07

Ankara Üniversitesi'ndeki eyleme polis müdahale edince ortalık karıştı.

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Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan yeni Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen akadamisyenlere destek olmak isteyen sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve akademisyenlere polisler müdahalede bulundu.

Sabah saatlerinden itibaren KHK ile ihraç edilen akademisyenlere destek olmak için Ankara Üniversitesi'ne gelen sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve akademisyenlere polis müdahale etti, gözaltına alınanlar oldu. Polis, üniversitenin Cebeci Yerleşkesi'ne TOMA ile girdi. Polisin gazlı ve plastik mermili müdahalesiyle aralarında öğretim görevlilerinin de bulunduğu 6’sı kadın 12 kişi gözaltına alındı. Olaylar sırasında ayrıca bir güvenlik görevlisi kalp krizi geçirdi.

Yerleşke girişine gelenlere polis müdahale etti. Arbede sırasında gözaltına alınanlar oldu. Bu arada üniversiteye girişte herkes tek tek kimlik kontrolüyle içeri alınırken; birçok doktora tezi öğrencisi ise yerleşkeye alınmadı.

HOCALAR DA İÇERDE EYLEM YAPTI

72 öğretim üyesi ihracıyla akademisyen ihraç listesinde ilk sırada yer alan Ankara Üniversitesi'nde bazı hocaların da odalarını boşaltmayarak, eylem yaptığı, KHK'yi protesto ettiği belirtildi.

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