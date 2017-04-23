Ankara'ya kar yağdı!
Türkiye genelinde birkaç gündür kendisini hissettiren yağışlı ve soğuk hava Ankara'da kendisini kar ile gösterdi. Beypazarı'nda başlayan kar, Ankaralı vatandaşları şaşırttı.
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