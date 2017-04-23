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Ankara'ya kar yağdı!

Ankara'ya kar yağdı!.12943
  • Giriş : 23.04.2017 / 10:11:00

Nisan ayının sonlarında Başkent Ankara'ya sabah saatlerinde kar yağdı.

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Türkiye genelinde birkaç gündür kendisini hissettiren yağışlı ve soğuk hava Ankara'da kendisini kar ile gösterdi. Beypazarı'nda başlayan kar, Ankaralı vatandaşları şaşırttı.

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