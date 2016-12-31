Ankara'yı kana bulayacaklardı
Terör örgütü DAEŞ'in hain planı ifşa oldu. Yılbaşı öncesi Ankara'da eylem hazırlığında bulunduğu iddia edilen 8 DAEŞ üyesi takibe alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince takibe alınan teröristler kıskıvrak yakalandı.
Çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler, kent merkezi ile Sincan ve Çubuk ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan sekiz zanlı, sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
TRT
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