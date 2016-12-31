Facebook Twitter Rss

Ankara'yı kana bulayacaklardı

Ankara'yı kana bulayacaklardı.21813
  • Giriş : 31.12.2016 / 15:03:00
  • Güncelleme : 31.12.2016 / 14:59:54

DAEŞ'in yılbaşında Ankara'da yapacağı saldırı polis ekipleri sayesinde engellendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Terör örgütü DAEŞ'in hain planı ifşa oldu. Yılbaşı öncesi Ankara'da eylem hazırlığında bulunduğu iddia edilen 8 DAEŞ üyesi takibe alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince takibe alınan teröristler kıskıvrak yakalandı.

Çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler, kent merkezi ile Sincan ve Çubuk ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan sekiz zanlı, sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

TRT

Trafik cezaları bu geceden itibaren artıyor

Enerji Bakanlığı'ndan kesintiler için açıklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

İHH TIR'ları Suriye'ye doğru yola çıktı

Suriye'de yaşanan insanlık dramına Türkiye yine sessiz kalamadı.

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

Sivas'ta FETÖ'den 5 kişiye tutuklama!

FETÖ soruşturması kapsamında Sivas'ta operasyon düzenlendi.

 

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK: DAEŞ emiri Ebu Ensari öldürüldü

TSK, terör örgütü DAEŞ emiri Ebu Ensari'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Enerji Bakanlığı'ndan kesintiler için açıklama

Enerji Bakanlığı'ndan kesintiler için açıklama

Enerji Bakanlığı, elektrik kesintileri ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

 

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da terör operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Genelkurmay Başkanı'ndan yeni yıl mesajı

Genelkurmay Başkanı'ndan yeni yıl mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya