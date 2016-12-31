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Ankaralılara müjde! 5 Ocak'ta açılacak

Ankaralılara müjde! 5 Ocak'ta açılacak.19159
  • Giriş : 31.12.2016 / 12:31:00

Ankaralılara müjdeli haber Ulaştırma Bakanı'ndan geldi.

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Ankara'ya yeni metro müjdesi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankaralı vatandaşları sevindirecek bir haber verdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğu 16 dakikaya indirecek Ankara Keçiören metrosunun 5 Ocak 2017 saat 14.00'te açılacağı öğrenildi.

Yapımına Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2004'te başlanan Keçiören Metrosu, 7 Mayıs 2011'de ODTÜ Metro İstasyonu'nda gerçekleştirilen törenle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına devredilmişti.

Binali Yıldırım, Başbakanlık görevini devraldıktan sonra inşaatının uzun sürmesine göndermede bulunularak, gençler arasında "Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin" ifadeleriyle mizah konusu olan metroya ilişkin, "Üzgünüm, bu arzuyu yerine getiremeyeceğiz. Bu sene sonu inşallah Ulaştırma Bakanımız ve ekibi Keçiören Metrosu'nu da açmış olacak" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

AKM ile Keçiören arasındaki Keçiören Metrosu hattının, araçlar dahil toplam yatırım bedelinin 1 milyar lira olduğu belirtiliyor.

Toplam uzunluğu 9,2 kilometre olan hat hizmete girip tam kapasite çalıştığında Keçiören'den Ankara'nın merkezine günde yaklaşık 800 bin, saatte ise 50 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Metronun, trafikte yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğu da 16 dakikaya indireceği ifade ediliyor.

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