Ankaralılara müjde! Zam yok!
Melih Gökçek'in istifası sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Mustafa Tuna, katıldığı programda 2018 yılında Ankara'da ulaşıma zam yapılmayacağını müjdeledi.
Tuna'nın açıklamaları:
(Gökçek'le görüşme) Kendisi ile görüştüm, görüşürüm de. Fikrini almak faydalı olur.
Ankapark projesi tamamlandığında Ankara'ya çok sayıda turist geleceği düşüncesi ile bu işler başlamış. Bu proje ile ilgili mahkeme kararları olmuş neticede bu proje tamamlanmak üzere, şu andaki durumu da yüzde 90'ların üzerinde bir tamamlanma oranı var.
HABERTURK
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