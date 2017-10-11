Anket sonuçlandı: Sneijder futbolu bıraksın!
Hollanda'da bir gazetenin internet sitesinde yapılan anket sonucunda, okuyucuların çoğu Sneijder'in artık futbolu bırakması gerektiğini belirtti.
Katılımcıların yüzde 45’i, “Futbolu bıraksın” cevabını verdi. Yüzde 34’lük grup, “Ajax’a dönsün” seçeneğini işaretlerken, yüzde 11 ise Wesley’nin yola Nice’te devam etmesi gerektiği yönünde oy kullandı.
Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Fransa’ya giden 33 yaşındaki Sneijder, kadroya girmekte zorlanıyor.
FANATİK
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