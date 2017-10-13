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Anlaşma sonrası Aboubakar 50 milyon avro!

Anlaşma sonrası Aboubakar 50 milyon avro!.17166
  • Giriş : 13.10.2017 / 08:23:00

Porto ile sözleşme yenileyen Aboubakar'ın serbest kalma bedeli açıklandı.

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Beşik Modelleri

Geçtiğimiz yıl Beşiktaş'ta oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Aboubakar, Porto ile sözleşme yeniledi. Golcü oyuncunun serbest kalma bedeli 50 milyon avro olarak belirlendi.

Bu gelişme, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle transfer etme umutlarını tamamen bitirdi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 39 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Aboubakar, bu sezon ise Portekiz Ligi'nde 6 gol atarken, Devler Ligi'nde 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

TRT

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