Anne-babası acısına dayanamadı, kanser oldu
İstanbul'da cemevi avlusunda başından vurularak öldürülen Uğur Kurt'un ailesi evlat acısına dayanamadı. Geçtiğimiz yıl kansere yakalanan Uğur Kurt'un annesinden sonra bu sene de babası Kemal Kurt'un kanser olduğu açıklandı.
İstanbul Okmeydanı’nda iki yıl önce bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda bekleyen Uğur Kurt, bir polisin silahından çıkan kurşunla can verdi. Polis Sezgin K. hakkında İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Savcı Ekrem Şakar, Sezgin K.’nin gaz bombası, plastik mermi veya biber gazı fişeği atan FEN silahı ile müdahale edip uzaklaştırma alternatifini düşünmeyerek beylik tabancasıyla eylemcilere ateş ettiğini belirterek, ‘olası kast ile öldürme’ suçundan en az 16 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Karar için 9 Şubat 2017’ye gün verildi.
ANNE-BABASI KANSER OLDU
Ancak o gün Sezgin K.’nin avukatı Tolga Yurdakul, İzmir’de görülecek üç davaya katılacağı için mazeret bildirdi. Yurdakul’un mazereti nedeniyle sanık polis Sezgin K. de duruşmaya gelmedi. Kurt Ailesi’nin avukatı Turgut Kazan, “Mazeret dilekçesini araştıracağız. Samimi ve gerçek değilse gerekli yasal yollara müracaat edeceğiz” dedi. Yapılan incelemede Avukat Yurdakul’un İzmir 5. Asliye Ticaret, 4. Asliye Ticaret ve İzmir 2. Ağır Ceza mahkemelerindeki davalara katılmadığı anlaşıldı.
Bu arada, davaya bugün İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek. Uğur Kurt’un babası Kemal Kurt kansere yakalandığı için duruşmaya katılamıyor. Geçen yıl da anne Güllünaz da kansere yakalanmıştı.
HÜRRİYET
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