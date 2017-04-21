Facebook Twitter Rss

Anne Sabancı oğlunun ayrılığı ile ilgili konuştu

Anne Sabancı oğlunun ayrılığı ile ilgili konuştu.17563
  • Giriş : 21.04.2017 / 11:23:00

Anne Sabancı oğlu Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy ayrılığı ile ilgili konuştu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı'nın ayrılığına sevindiği iddia edilen Arzu Sabancı açıklama yaptı. Sabancı, ayrılığı kendi gözünden değerlendirdi.

Dolayısıyla ayrılmalarında Arzu Hanım'ın etkisinin olabileceği dilden dile dolaşırken Los Angeles'tan itiraz geldi.

Los Angeles'ta tatilde olan Arzu Sabancı ile dün Sabah konuştum. Arzu Hanım'ın yazılanlara da, konuşulanlara da itirazı var. Çok üzgün olduğunu söyleyen Arzu Hanım, çocuklarının ilişkileriyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu.

İŞTE ARZU HANIM'IN SÖYLEDİLERİ;
"Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız. İlişkilerinin bittiğini biz de sizin gibi öğrendik. İnsanlar bu konuyu benimle niye ilişkilendiriyor anlamıyorum."

"ESKİ TÜRK FİLMLERİ GİBİ"
"Genç bir kadını ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi. Bu da insanların hoşuna gidiyor belli ki."

"Her anne gibi evlatlarının mutluluğunu ve sevdiği insanlarla beraber olmalarını en çok isteyen kişi olarak beni ayrılığa sebep göstermeleri hem beni üzüyor, hem de bunu karşı tarafa yapılmış rencide edici bir saygısızlık olarak görüyorum."

"Yetişkin insanlar kendi ilişkilerini yaşarlar ve kendi kararlarını verirler. Biz annebabalar sadece onların mutlu olmalarını, sevdikleri kişilerle bir ömür geçirmelerini dileriz."

Arzu Hanım, bunları söylerken çok samimi ve içtendi. Galiba artık Arzu Sabancı'yı, eski Türk filmlerindeki 'kötü anne' gibi görmekten vazgeçmemiz gerekiyor..

MİLLİYET

Almanya'da yaşayan Türklere tehdit!

PTT uyardı: Bu mailleri açmayın!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Ebru Şallı: O görüntülerdeki ben değilim!

Ebru Şallı: O görüntülerdeki ben değilim!

Ünlü manken Ebru Şallı, internette yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Serdar Ortaç: Erdoğan'ı seviyorum!

Serdar Ortaç: Erdoğan'ı seviyorum!

Serdar Ortaç, Erdoğan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı evleniyor

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı evleniyor

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi verdi.

Tatlıses: Her zaman kalbimde kalacak!

Tatlıses: Her zaman kalbimde kalacak!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yaşadığı üzüntüyü sosyal medyada dile getirdi.

 

Ünlü oyuncu Demet Akbağ da oyunu kullandı

Ünlü oyuncu Demet Akbağ da oyunu kullandı

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ, referandum için oyunu kullandı.

Nusret oyunu da böyle attı

Nusret oyunu da böyle attı

Dünya çapında sosyal medya fenomeni haline gelen Nusret Gökçe, referandum için oy kullanırken de meş


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya