Anne Sabancı oğlunun ayrılığı ile ilgili konuştu
Magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılık hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı'nın ayrılığına sevindiği iddia edilen Arzu Sabancı açıklama yaptı. Sabancı, ayrılığı kendi gözünden değerlendirdi.
Dolayısıyla ayrılmalarında Arzu Hanım'ın etkisinin olabileceği dilden dile dolaşırken Los Angeles'tan itiraz geldi.
Los Angeles'ta tatilde olan Arzu Sabancı ile dün Sabah konuştum. Arzu Hanım'ın yazılanlara da, konuşulanlara da itirazı var. Çok üzgün olduğunu söyleyen Arzu Hanım, çocuklarının ilişkileriyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu.
İŞTE ARZU HANIM'IN SÖYLEDİLERİ;
"Oğullarımızın sevdikleri, bizim de sevdiklerimiz olur. Onları baş tacı yaparız. İlişkilerinin bittiğini biz de sizin gibi öğrendik. İnsanlar bu konuyu benimle niye ilişkilendiriyor anlamıyorum."
"ESKİ TÜRK FİLMLERİ GİBİ"
"Genç bir kadını ailesine ve topluma karşı 'İstenmiyor' gibi göstermek, eski Türk filmleri tarzı melodram yaratmak gibi. Bu da insanların hoşuna gidiyor belli ki."
"Her anne gibi evlatlarının mutluluğunu ve sevdiği insanlarla beraber olmalarını en çok isteyen kişi olarak beni ayrılığa sebep göstermeleri hem beni üzüyor, hem de bunu karşı tarafa yapılmış rencide edici bir saygısızlık olarak görüyorum."
"Yetişkin insanlar kendi ilişkilerini yaşarlar ve kendi kararlarını verirler. Biz annebabalar sadece onların mutlu olmalarını, sevdikleri kişilerle bir ömür geçirmelerini dileriz."
Arzu Hanım, bunları söylerken çok samimi ve içtendi. Galiba artık Arzu Sabancı'yı, eski Türk filmlerindeki 'kötü anne' gibi görmekten vazgeçmemiz gerekiyor..
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Ebru Şallı: O görüntülerdeki ben değilim!
Ünlü manken Ebru Şallı, internette yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi.
Tatlıses: Her zaman kalbimde kalacak!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yaşadığı üzüntüyü sosyal medyada dile getirdi.
Ünlü oyuncu Demet Akbağ da oyunu kullandı
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Demet Akbağ, referandum için oyunu kullandı.
Nusret oyunu da böyle attı
Dünya çapında sosyal medya fenomeni haline gelen Nusret Gökçe, referandum için oy kullanırken de meş