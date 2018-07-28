Annesi intihar eden Hadise kardeşleriyle küstü
Sevilen pop şarkıcısı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün geçtiğimiz günlerde intihar ettiği öğrenilmişti. Açıkgöz'ün 'Benimle ilgilenmiyorsunuz' diyerek not bırakması sonrası aile karıştı.
Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiği iddiasının ardından yazdığı söylenen mektupta, kızlarına para kazanmak uğruna kendisini unuttuğunu söyleyip sitemde bulunmuştu. Hadise'nin basın danışmanının "Gıda zehirlenmesi" diye açıklama yaptıktan sonra modacı Nur Yerlitaş'ın canlı yayında olayın intihar girişimi olduğunu açıklaması üzerine ortalık karışmıştı. Hadise, Nur Yerlitaş'ın açıklamasına sert çıkarak özel hayatına müdahele etmesine kızmıştı.
Anne Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişimi aile içinde de krize neden oldu. Sabah'ın haberine göre, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgözile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, stilisti olan kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de artık çalışmama kararı aldı. Anne Gülnihal Açıkgöz, kızlarını para derdine düşüp kendisiyle ilgilenmemekle suçlamıştı.
Annesi Gülnihal Açıkgöz, geçtiğimiz günlerde ilaç içerek canına kıymak isteyen Hadise'nin, kardeşleriyle arası açıldı. Anne Açıkgöz, ilaç içmeden önce yazdığı mektupta 'Aranızdaki para meselelerinden sıkıldım' yazmıştı.
Hadise, yaşanan tatsız olayın ardından, menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırdı. Ünlü şarkıcı, stilisti olan kız kardeşi Derya Açıkgöz ile de artık çalışmama kararı aldı. Kardeşlerin artık konuşmadığı da öğrenildi.
TRT
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