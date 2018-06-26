Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

— Türkiye’den Houston’a gidenler orayı İstanbul, Antalya, Konya gibi şehirlere benzetiyor. Houston’da belediye başkanlığı yapmış birisi olarak bize, Houston hakkında bilgi verir misiniz?

— Houston, 1988 yılında İstanbul ile “kardeş şehir” oldu. Daha önce Türkiye'ye ziyaret için geldiğinizi de biliyoruz. Türkiye’yi nasıl buldunuz? Buraya tekrar gelmek ister misin?

— Şu anda neler yapıyorsunuz?

— ABD için “özgürlükler ülkesi” deniliyor. Peki siz, ABD’nin LGBTİ’liler için özür bir ülke olduğunu düşünüyor musunuz?

— Houston’da yeniden belediye başkanı adayı olmayı düşünüyor musunuz?

Annise Parker… ABD’ninbirisi olan, Texas eyaletine bağlı Houston şehrinin eski Belediye Başkanı. Oldukça mütevazi, olağanüstü kibar bir kişilik. Aynı zamandaİstanbul’un Houston ile kardeş şehir olmasından dolayı buralara kadar gelmiş ve İstanbul dâhil üç kenti ziyaret etmiş.Lezbiyen olan Annise Parker, kendisi gibi kadın olanile evli. LGBTİ’lilerin dünya çapındaolan Parker, LGBTİ’liler için çalışmalar yapan bir fonun başkanlığını yürütüyor.’in sorularını yanıtlayan Parker,beş sorumuzu yanıtladı.***Röportaj: Muaz Kalaycı***Houston büyük bir şehir ama İstanbul kadar değil. İstanbul’da 15 milyondan fazla kişi yaşıyor ama Houston’da yaklaşık 3 milyon kişi var. Ama Houston şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin dördüncü büyük şehri ve üçüncüsü olma yolunda ilerliyor. Çünkü Houston'da muazzam bir yiyecek çeşitliliği var. Ayrıca sanat alanında çok gelişti. Müzelere, spor takımlarına, dünyanın en büyük araştırma tesislerine ve NASA'ya ev sahipliği yapıyor. Latin Amerika ve Afrika kökenli Amerikalı nüfus da dâhil olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen toplulukları ile çok çeşitli bir şehirdir. Houston, birçok fikir ve kültür toplulukları için önemli bir merkezdir. Fakat burası, yaz aylarında aşırı sıcaktır.“Kardeş şehir” programı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve Houston ile İstanbul arasındaki kültürel ve ekonomik bağları desteklemek için büyük bir fırsat oldu. Türkiye’de İstanbul, Ankara ve Kapadokya'ya gittim. Türkiye'nin güzelliği ve tarihine hayran kaldım. Muhteşem bir kültür hâkim. Türk halkı muazzam derecede cömert ve kibar. Sokak yemeklerini lezzetli ve Sultan Ahmed Cami’sini muhteşem buldum. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde “LGBTİ Zafer Fonu”ndaki mevcut pozisyonumda durmaksızın seyahat ediyorum ama kesinlikle Türkiye'ye bir kez daha gelmeyi çok isterim.Şu anda “LGBTİ Zafer Fonu”nunda başkan ve CEO'su olarak görev yapıyorum. Fonumuz, LGBTİ'lileri kamuda istihdam edebilmek için özel olarak çalışan tek Amerikan örgütü. LGBTİ’lilerin önde gelenlerini yerel ve federal ofisler için çalışmaya çağırıyoruz ve destekliyoruz. Böylece onlar da topluluğumuz için bir ses olabilirler. LGBTİ tarafından seçilen yetkililer, ABD Kongresi'nde, eyalet meclislerinde ve şehir meclislerinde kritik öneme sahipler. Daha fazla LGBTİ’li insanının çeşitli görevlere seçilmesini sağlamak için yorulmadan çalışıyoruz.1970'lerden beri lezbiyen bir aktivist oldum ve o sıralarda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük ilerlemeler kaydettim. Sevdiğimiz insanlarla evlenebiliyoruz, evlat edinmekte özgürüz ve insanlar, bu kültürü kabullenmeye başladı. Henüz ilerlemek için daha uzun bir yolumuz var. Maalesef 28 ülkede ayrımcılık hâlâ yasal ve nefret suçları artıyor. Gençlerimiz bunalımlar neticesinde intihar eğiliminde. Özellikle Trump yönetimi, devlet yasama meclislerinde aşırı sağ muhafazakarların yaptığı gibi, kazanımlarımızın birçoğunu silip atmak için çalışıyor. Bu kadar kısa sürede böyle bir ilerleme kaydetmiş olduğumuz için şanslıyız ancak bu ilerlemeyi sürdürmek için savaşmaya devam etmek zorundayız.“LGBTİ Zafer Fonu”nda çalışmanın şimdiye dek sahip olduğum en favori ikinci meslek olduğunu söylemeliyim. En sevdiğim meslek ise Houston Belediye Başkanı olmaktı. Belediye başkanı olmaktan çok mutlu oldum çünkü insanların hayatlarını iyileştirmek için yetkilendirilmek çok özel bir görev. İnsanların sorunlarını çözmek, onlar iş olanakları sağlamak, polis departmanlarının toplum için daha kaliteli hizmet vermesini sağlamak çok iyiydi. Zafer Fonu'ndaki pozisyonum çok anlamlıydı. Şimdi LGBTQ’lilerin yaşamlarını iyileştirebilecek nitelikli ve yetenekli yerel yetkililerin seçilmesine yardımcı olmaya çalışıyorum.