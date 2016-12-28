Facebook Twitter Rss

'Antalya'da 20 ton altın bulundu' iddiası

'Antalya'da 20 ton altın bulundu' iddiası.16920
  • Giriş : 28.12.2016 / 10:46:00

Antalya'da jandarmaya gelen altın bulundu ihbarı haberi hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarmaya gelen ihbar heyecan yarattı. İhbara göre kaçakm kazı yapılan alanda 20 ton altın bulundu.

Antalya İl Kültür Müdürlüğü de gelen ihbar üzerine hemen harekete geçerek bölgeye araştırma yapması için özel bir heyet gönderdi.,

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: “İhbar jandarmaya gitmiş. Bunun üzerine kaçak kazı yapılan alanda inceleme başlatıldı. Özel bir kamera ile yapılan ilk tespitlerde külçe altın olabileceği düşünülen nesneler tespit edilmiş. Ancak inceleme sürüyor.”

'VALİMİZ AÇIKLAMA YAPAR'

Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, “Şu anda heyecan yaratacak bir durum yok. Biz bu tür ihbarları zaman zaman alıyoruz. Gerekli olursa Sayın Valimiz açıklama yapacaktır. Akşama kadar konunun ne olduğu belli olacak. Şimdiden heyecan yaratmaya gerek yok. Süreci takip ediyoruz” dedi

HÜRRİYET

Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın transferini açıkladı

Türkiye ve Rusya Suriye için anlaştı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Taksi tarifelerinde büyük değişiklik

Taksi tarifelerinde büyük değişiklik

Kısa mesafe problemini çözmek için taksi tarifelerinde değişikliğe gidildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kar yağışı ile ilgili uyarı geldi.

 

Danıtay'dan flaş İmam Hatip kararı!

Danıtay'dan flaş İmam Hatip kararı!

Danıştay, okulların imam hatiplere dönüşümü konusunda çarpıcı bir karar aldı.

ABD elçiliği: PYD'ye yardım etmiyoruz!

ABD elçiliği: PYD'ye yardım etmiyoruz!

Erdoğan'ın sert çıkışına ABD Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

 

Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu

Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu

2017 Survivor yarışmasına katılacak isimler tek tek belli oldu.

Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya'da DAEŞ operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya'da yuvalanan DAEŞ'li teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya