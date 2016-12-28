'Antalya'da 20 ton altın bulundu' iddiası
Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarmaya gelen ihbar heyecan yarattı. İhbara göre kaçakm kazı yapılan alanda 20 ton altın bulundu.
Antalya İl Kültür Müdürlüğü de gelen ihbar üzerine hemen harekete geçerek bölgeye araştırma yapması için özel bir heyet gönderdi.,
İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: “İhbar jandarmaya gitmiş. Bunun üzerine kaçak kazı yapılan alanda inceleme başlatıldı. Özel bir kamera ile yapılan ilk tespitlerde külçe altın olabileceği düşünülen nesneler tespit edilmiş. Ancak inceleme sürüyor.”
'VALİMİZ AÇIKLAMA YAPAR'
Konuyla ilgili ilk açıklamayı yapan Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, “Şu anda heyecan yaratacak bir durum yok. Biz bu tür ihbarları zaman zaman alıyoruz. Gerekli olursa Sayın Valimiz açıklama yapacaktır. Akşama kadar konunun ne olduğu belli olacak. Şimdiden heyecan yaratmaya gerek yok. Süreci takip ediyoruz” dedi
HÜRRİYET
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