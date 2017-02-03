Facebook Twitter Rss

Antalya'da 21 kişiye FETÖ tutuklaması!

Antalya'da 21 kişiye FETÖ tutuklaması!.18868
  • Giriş : 03.02.2017 / 13:21:00

FETÖ soruşturma kapsamında Antalya'da 21 kişi tutuklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü üyelerine yönelik başlatılan operasyonlarda aralarında ev hanımı, öğrenci ve polis memurlarının da bulunduğu 21 kişi tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında ev hanımı, öğrenci ve polis memurlarının da bulunduğu ve bir kısmının ByLock kullandığı tespit edilen 25 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheliden A.Ö., H.Y., M.C.D. ve S.Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 21 şüpheli ise tutuklanma talebiyle Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan C.Y., K.Ö., M.Ö., S.P., E.S.,R.O., M.Ö., S.Y.,İ.Ç., S.A., A.P., A.E., İ.D., M.D., M.Ö.K., E.A., A.G., Z.G., G.K., K.C. ve İ.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Donald Trump'ın kızından Çin için paylaşım

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı

FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı

FETÖ imamı Adil Öksüz'ün Twitter hesabı açtığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Osmanlı torununa yanıt

Galatasaray'dan Osmanlı torununa yanıt

Osmanlı torununun hak iddiasına Galatasaray Kulübü'nden cevap geldi.

 

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem yaşandı

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem yaşandı

Malatya Hekimdağ'da 4 bğüyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Suriyeli muhalifler Ankara'da

Suriyeli muhalifler Ankara'da

Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, Suriyeli muhaliflerle görüşecek.

 

Düzce'de korkutan deprem

Düzce'de korkutan deprem

Düzce Gümüşova'da 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda

Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'nda

Anayasa değişikliği ile ilgili teklif Meclis'ten Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya