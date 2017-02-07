Antalya'da 7 ByLock kullanıcısı tutuklandı
Darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı saptanan 7 kişinin tutuklandığı bildirildi. Şüphelilerin, örgütün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, bir müezzin ve ebenin de aralarında bulunduğu 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 7'si "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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