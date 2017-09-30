Antalya'da deprem! AFAD'dan açıklama
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 10.54'te meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
TRT
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