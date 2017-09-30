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Antalya'da deprem! AFAD'dan açıklama

  • Giriş : 30.09.2017 / 11:25:00

Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı öğrenildi.

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Büyüyen Beşik

Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 10.54'te meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

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