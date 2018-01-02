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Antalya'da deprem! AFAD'dan açıklama

Antalya'da deprem! AFAD'dan açıklama.19030
  • Giriş : 02.01.2018 / 16:31:00

Antalya Kaş'ta 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Antalya Kaş'ta 3,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken bölge halkı korku dolu anlar yaşadı. Konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Saat 15.49'daki deprem Antalya'nın Kaş ilçesinin 213.5 kilometre açığında, 6.5 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde can veya mal kaybı olmadı.

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