Antalya'da deprem!
Antalyalılara deprem şoku! Akşam Antalyalılar 4.4 şiddetindeki depremle panik yaşadı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem Dairesi’nin merkez üssünü Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi olarak belirlediği deprem, bugün saat 19.08’de meydana geldi. Yerin 50.64 kilometre derinliğinde olan deprem, Kepez’in yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı olmadı.
Bu arada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü önce 4.7 daha sonra 4.2 olarak açıkladı.
DİĞER HABERLER
Kuzey Irak'tan yürek yakan haber
Kuzey Irak'ta Türk askeri birliklere yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.
İstanbul'a felaket haberi!
İstanbullulara kötü haber! Meteorolojik değerlendirmelere göre metropol kente şiddetli yağmur yağaca
İBB yeni Başkanı görevi devraldı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal görevi devraldı.
İDO ve BUDO seferleri iptal
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.
Sınırda 'kapı' savaşı!
Habur Sınır Kapısı'na alternatif arayan Türkiye ile Irak ortak operasyon düzenleyebilir.