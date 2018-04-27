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Antalya'da deprem! Kandilli'den açıklama

Antalya'da deprem! Kandilli'den açıklama.19030
  • Giriş : 27.04.2018 / 13:15:00

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmazken, konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezinin verilerine göre Konyaaltı ilçesi Yarbaş Çandır bölgesinde Richter Ölçeği’ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.30 sıralarında yerin 8,6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ya da mal kaybı olmazken sarsıntı bazı çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi.

TRT

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