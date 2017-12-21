Antalya'da FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda FETÖ'den aranan P.G. ve B.Ç. yakalandı.
Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evdeki aramada sahte kimlik, tablet, cep telefonu, Arapça İncil ile yaklaşık 10 bin lira ele geçirildi.
Şüphelilerin Ankara'nın Sincan ilçesinde kurdukları dernek adına cami yaptıracaklarını söyleyerek "himmet" adı altında topladıkları parayı kendilerine yakın kurum, vakıf, kişi ve kuruluşlara usulsüz aktardıkları için "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılandıkları öğrenildi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapalı!
İstanbul'da yarın gerçekleşecek maçlar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
BUDO ve İDO seferleri iptal!
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO tüm seferlerini iptal etti.
Başbakan'ın talimatıyla MİT devreye girdi
Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla küçük Alpaslan için MİT devreye girdi.