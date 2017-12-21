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Antalya'da FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı

Antalya'da FETÖ'den aranan 2 kişi yakalandı.14171
  • Giriş : 21.12.2017 / 15:39:00

FETÖ soruşturması kapsamında Antalya'da operasyon düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda FETÖ'den aranan P.G. ve B.Ç. yakalandı.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Evdeki aramada sahte kimlik, tablet, cep telefonu, Arapça İncil ile yaklaşık 10 bin lira ele geçirildi.

Şüphelilerin Ankara'nın Sincan ilçesinde kurdukları dernek adına cami yaptıracaklarını söyleyerek "himmet" adı altında topladıkları parayı kendilerine yakın kurum, vakıf, kişi ve kuruluşlara usulsüz aktardıkları için "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılandıkları öğrenildi.

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