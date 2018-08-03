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Antalya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Antalya'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı.14171
  • Giriş : 03.08.2018 / 12:45:00

FETÖ soruşturması kapsamında Antalya'da operasyonlar düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Antalya'da düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantılı 16 kişi gözaltına alındı.

Antalyalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETO/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Antalya Girişimci İşadamları Derneğinde farklı zamanlarda kurucu, yönetim ve denetim kurullarında üyeliği bulunan 6, örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 11 ve örgütle bağı tespit edilen 1 kişi olmak üzere toplam 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 19 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgüte ait doküman ele geçirildi. 18 şüphelinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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