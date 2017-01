Antalya'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı

Kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında Antalya 'da gerçekleştirilen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.Yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında eski İlçe Milli Eğitim Müdürü, siyasi parti temsilcileri, memur ve mühendisler var.Adresinde bulunmayan ve firari olduğu öğrenilen bir kişi hakkında da arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan eski İlçe Milli Eğitim Müdürü M.A., aile hekimi H.Y. ile M.B.A., N.Ö., B.Y., A.K., M.B., İ.T., C.O., M.E., T.S., M.O., D.A.K., E.E., M.Y., S.D., S.T., Y.S. ve M.A. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü