Antalya'da FETÖ operasyonu: 19 gözaltı
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri harekete geçti. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.
Aralarında "askeri imam" olduğu iddia edilen S.T'nin de bulunduğu 19 şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
STAR
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