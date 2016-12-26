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Antalya'da FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Antalya'da FETÖ operasyonu: 32 gözaltı.18868
  • Giriş : 26.12.2016 / 16:50:00
  • Güncelleme : 26.12.2016 / 16:50:55

FETÖ soruşturması kapsamında Antalya'da büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

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Kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya'da düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 32 kişinin Fethullaçı Terör Örgütü'ne mali destek sağladığı iddia edildi. Gözaltı işlemlerinin ardından 32 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen hafta düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanı, doktor, mühendis ve öğretmenlerin de bulunduğu 3'ü kadın 32 kişi gözaltına alındı. Örgüte finansal destek sağladıkları iddia edilen şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital veri depolama cihazı, akıllı telefon, bilgisayar ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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