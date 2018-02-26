Antalya'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte ait kapatılan çeşitli kurumları ile okullarında görevli, yine örgütte bağlı okullarda çocukları eğitim alan, talimatla finansal kaynak sağlayan, yayın organlarına üye olan 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, sabah saatlerinde harekete geçerek şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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