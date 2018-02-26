Facebook Twitter Rss

Antalya'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

Antalya'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı.18868
  • Giriş : 26.02.2018 / 11:35:00

FETÖ soruşturması kapsamında Antalya'da operasyonlar düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte ait kapatılan çeşitli kurumları ile okullarında görevli, yine örgütte bağlı okullarda çocukları eğitim alan, talimatla finansal kaynak sağlayan, yayın organlarına üye olan 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, sabah saatlerinde harekete geçerek şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Esad, Doğu Guta'yı kimyasal silahla vurdu

Putin'den açıklama: Geri kalmayız

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

14 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltında

14 ilde FETÖ operasyonu: 18 kişi gözaltında

FETÖ soruşturması kapsamında 14 ilde operasyon düzenlendi.

Afrin'de flaş gelişme! Bir köy daha temizlendi

Afrin'de flaş gelişme! Bir köy daha temizlendi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik operasyonunda gelişme yaşandı.

 

FETÖ'nün sözde il imamı yakalandı

FETÖ'nün sözde il imamı yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında Muğla'da operasyonlar düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yaptı.

 

İzmir'de korkunç olay! Anne babasını öldürdü!

İzmir'de korkunç olay! Anne babasını öldürdü!

İzmir'de şizofreni tedavisi gören Deniz Çopur (45), tartıştığı babası Tahsin (82) ve annesi Tuna Çop

Düğün bitti, operasyon başladı!

Düğün bitti, operasyon başladı!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kendisinden 10 yaş büyük kuzeniyle evlendirilmeye çalışılan kız çocuğu


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya