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Antalya'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

Antalya'da FETÖ operasyonu: 4 tutuklama.14171
  • Giriş : 06.03.2018 / 12:11:00

FETÖ soruşturması kapsamında Antalya'da operasyonlar yapıldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Antalya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 25 kişiden 4'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, 25 Şubat sabah saatlerinde harekete geçerek Alanya merkezli 7 ildeki şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Ekipler, aynı operasyon kapsamında 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Alanya'ya getirilen şüphelilerden 14'ü işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 9'u kadın 25 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21’i in sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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