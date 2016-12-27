Antalya'da kar kalınlığı 60 santim oldu
Kışın kendini iyice hissettirdiği şu günlerde Antalya'nın Akseki ilçesinde vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı ilçede 47 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Evlerinde mahsur kalan hastalar hastaneye paletli ambulansla ulaştırılırken öğrencilerin de okula giderken zor anlar yaşadığı öğrenildi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde kar yağışı nedeniyle 47 mahalle yolu ulaşıma kapandı. Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan yağışının ardından kar kalınlığı Akseki ilçe merkezinde 60 santimetre ölçüldü. Gece saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Akseki'de 47 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki Hizmet Birimi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. Söz konusu mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri, çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi Akseki Koordinatörü İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışına maruz kalan ilçede vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Akseki ilçesinde yolu ulaşıma kapanan mahallelerdeki hastalar için İl Sağlık Müdürlüğünce ilçeye paletli ambulans gönderildi. Ambulans ekibi, haftanın belirli günleri diyalize giren böbrek hastalarını hastaneye taşıdı.
Manavgat Devlet Hastanesinde tedavisi tamamlanan ancak yürümekte güçlük çeken Sabriye Yörür (85) de yolu kapanan Hacıilyas Mahallesi'ndeki evine paletli ambulansla götürüldü.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının etkisini Antalya'nın yüksek kesimlerinde önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.
TRT
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