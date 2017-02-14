Antalya'da katliam! Tüm aile yok oldu!
Antalya'da korkunç olay. 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus asıllı eşi 37 yaşındaki Anna Gül'ü pompalı tüfekle öldürdükten sonra 13 ve 15 yaşındaki 2 kızını da zehirleyerek öldürdü. Gül tüfekle intihar etti.
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Kura çekiminde ortalık karıştı!
Kahramanmaraş'ta kura yöntemiyle işçi alımı yapılmak isterken kura çekimi sırasında ortalık karıştı.