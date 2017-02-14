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Antalya'da katliam! Tüm aile yok oldu!

Antalya'da katliam! Tüm aile yok oldu!.9339
  • Giriş : 14.02.2017 / 14:37:00

Antalya'nın Aksu ilçesinde aile katliamı yaşandı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti.

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Antalya'da korkunç olay. 60 yaşındaki Muammer Gül, Rus asıllı eşi 37 yaşındaki Anna Gül'ü pompalı tüfekle öldürdükten sonra 13 ve 15 yaşındaki 2 kızını da zehirleyerek öldürdü. Gül tüfekle intihar etti.

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