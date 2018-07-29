Facebook Twitter Rss

Antalya'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var.17085
  • Giriş : 29.07.2018 / 11:08:00

Antalya'nın Akseki ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim kolları sıvadı

Fatih Erbakan parti kuruyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şırnak'ta düzenlenen operasyon hakkında konuştu.

E-devlet'de yeni dönem

E-devlet'de yeni dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan, e-devlet'de yeni dönemin başladığını söyledi.

 

Diyarbakır'dan feci haber: 3 kişi boğuldu

Diyarbakır'dan feci haber: 3 kişi boğuldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde baraja serinlemek için giren 3 kişi can verdi.

İstanbul'da yangın! Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul'da yangın! Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul Fatih'te çıkan yangın etraftakilere korku dolu anlar yaşattı.

 

Aref Türkiye'ye geri döndü

Aref Türkiye'ye geri döndü

Panzehir olmadığı için Mısır'a giden Aref, Türkiye'ye geri döndü.

TSK'dan önemli açıklama

TSK'dan önemli açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'de düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya