Antalya'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var
Antalya'nın Akseki ilçesinde Çinli turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.
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