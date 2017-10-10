Facebook Twitter Rss

Antalya'da savcı vuruldu

Antalya'da savcı vuruldu.11809
  • Giriş : 10.10.2017 / 17:02:00
  • Güncelleme : 10.10.2017 / 16:59:58

Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nda saldırıya uğrayan savcı ağır yaralandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında ilçede görevli bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

SAVCININ DURUMU AĞIR

Hürriyet muhabirinin olayın detayı ile ilgili ulaştığı ilk bilgilere göre; saldırıyı ilçede görevli bir polis memuru gerçekleştirdi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden savcı Küçüköner’in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI OLAYI ANLATTI

Hürriyet’e konuşan Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, saldırıyı gerçekleştiren kişinin polis memuru olduğunu doğrulayarak, “Polis memurunun eşinin de adliyede görevli olduğunu öğrendik. Olay terör saldırısı değil. Polis memuru eşinin raporu ve izinleri ile ilgili savcı ile tartışmış. Tartışma sonunda da beylik tabancasını çıkararak savcıya 5 el ateş etmiş. Kurşunlar kol, bacak ve göğsüne isabet etmiş” dedi.

3 futbolcu Fethullah Gülen ile aynı karede!

Beşiktaş Kulübü, Sergen'i transfer etti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

81 ilin valisi toplanacak!

81 ilin valisi toplanacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisi ile toplantı yapacak.

THY seferleri iptal etti!

THY seferleri iptal etti!

Türk Hava Yolları, bazı seferlerde iptallerin gerçekleştiği açıkladı.

 

Enis Berbetoğlu yeniden yargılanacak!

Enis Berbetoğlu yeniden yargılanacak!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili önemli bir gelişme gerçekleştirildi.

TSK: Türk askeri sınırı geçti!

TSK: Türk askeri sınırı geçti!

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

 

TSK'nın keşif gücü İdlib'de!

TSK'nın keşif gücü İdlib'de!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keşif gücü İdlib sınırlarından içeri girdi.

Türk askerinden destek atışı!

Türk askerinden destek atışı!

İdlib'te ilerleyen ÖSO'ya destek amacıyla Türk askeri top atışı gerçekleştirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya