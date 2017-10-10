Antalya'da savcı vuruldu
Antalya'nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, makamında ilçede görevli bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.
SAVCININ DURUMU AĞIR
Hürriyet muhabirinin olayın detayı ile ilgili ulaştığı ilk bilgilere göre; saldırıyı ilçede görevli bir polis memuru gerçekleştirdi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden savcı Küçüköner’in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
BELEDİYE BAŞKANI OLAYI ANLATTI
Hürriyet’e konuşan Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce, saldırıyı gerçekleştiren kişinin polis memuru olduğunu doğrulayarak, “Polis memurunun eşinin de adliyede görevli olduğunu öğrendik. Olay terör saldırısı değil. Polis memuru eşinin raporu ve izinleri ile ilgili savcı ile tartışmış. Tartışma sonunda da beylik tabancasını çıkararak savcıya 5 el ateş etmiş. Kurşunlar kol, bacak ve göğsüne isabet etmiş” dedi.
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