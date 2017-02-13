Antalya'da vahşet! Ayaklarını hayvanlar yedi
Korkunç olay Anlatya'nın Döşemealtı ileçsinde yaşandı. 1 yıl önce öldüğü belirlenen bir erkeğin ormanlık alanda asılı cesedi bir çoban tarafından bulundu. Cesedin ayaklarının vahşi hayvanlar tarafından yenildiği görüldü.
Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi Kepez Belediyesi'ne ait Macera Ormanı'nın karşısında bulunan ormanlık alanda hayvanlarını otlatan bir çoban, ayakları olmayan ve çürümüş bir cesedin çalılıklar içerisinde asılı olduğunu gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Üzerinde kimlik olmayan ve bir erkeğe ait cesedin, yaklaşık bir yıldır asılı olduğu belirlendi. Çürümüş cesedin ayaklarını vahşi hayvanların yediği görüldü. Ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü.
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