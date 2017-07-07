Facebook Twitter Rss

Antalya'da yangın paniği!

Antalya'da yangın paniği!.16478
  • Giriş : 07.07.2017 / 15:02:00

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Antalya'nın Kepez ilçesinde yangın alarmı. Kepez'in Varsak Altıayak Mahallesindeki çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın ve sıcağın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler Gaziler mahallesine doğru yayıldıç

lk olarak mahalle ve polis ekipleri yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polisler ve vatandaşlar ellerindeki çalı parçalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda etkilin olan yangın nedeniyle 5 ev boşaltıldı.

Yangına, 1 uçak, 2 helikopter, orman bölge müdürlüğüne ait arazözler, 20 itfaiye aracı, iş makinaları ve toplumsal olaylarda kullanılan Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA’lar ile müdahale edildi. Yangın bölgesine İl Emniyet müdürü Celal Uzunkaya, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü söndürme çalışmalarını takip etti.

Bölgede açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Uzunkaya, yangının kontrol altına alındığını söyledi. Uzunkaya, “Yangın ihbarı saat 11.25 gibi geldi. İhbar geldikten sonra tüm ekipler olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 3 kilometrelik alanda yangın meydana geldi. Yangın şuan kontrol altına alınmış durumda. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Soğutma çalışmalarının ardından telef olan hayvan ve zarar gören alanın tespiti yapılacak” dedi.

HÜRRİYET

Ankara'dan Hollanda'ya sert tepki!

ODTÜ'de kafa atılan Baykal'ın oğlu çıktı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bakan Çelik: Eti nasıl 45 liraya satabilirsiniz?

Bakan Çelik: Eti nasıl 45 liraya satabilirsiniz?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et fiyatlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Otopsi sonuçları tüyler ürpetti!

Otopsi sonuçları tüyler ürpetti!

Sakarya'da yaşanan korkunç olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

 

Hamile kadına tecavüz edip, öldürdüler

Hamile kadına tecavüz edip, öldürdüler

Suriyeli kadına tecavüz ettiler, sonrasında küçük çocuğu ile kadını vahşice öldürdüler.

TMSF'nin yeni başkanı belli oldu

TMSF'nin yeni başkanı belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yeni başkanı belli oldu.

 

Malatya'da korkutan yangın: 20 yaralı

Malatya'da korkutan yangın: 20 yaralı

Malatya'da bodrum katında çıkan yangında 20 kişi yaralandı.

CHP yürüyüşünde 1 kişi daha fenalaştı

CHP yürüyüşünde 1 kişi daha fenalaştı

CHP'nin Adalet Yürüyüşü sırasında 1 kişi daha fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya