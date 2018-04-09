Antalya'daki saldırıda Rus mafyası iddiası
Antalya'nın Kemer ilçesinde kar maskeli 2 kişinin tabancayla vurması sonucu Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin Rus mafyası tarafından vurulduğu iddia edildi
Kemer'e bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında Gaioz Giorkhelidze ile oğlu Giga Giorkhelidze (27), 2888 Sokak'taki evlerine birkaç metre uzaklıktayken, yanlarına yaklaşan beyaz bir otomobilden kar maskeli 2 kişi indi. Şüpheliler baba ve oğluna tabanca ile 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Gaioz Giorkhelidze yaşamını yitirirken, oğlu Giga Giorkhelidze ise bacağından yaralandı. Kurşunların isabet ettiği çevredeki iki araçta da hasar meydana geldi.
RUS MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU
Silahlı saldırı olayı Rus basınında geniş yankı buldu. Rus internet sitelerinde yer alan haberlerde, Gaioz Giorkhelidze'nin Rostov bölgesinin en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu ve Rusya'da 'Giya Kutaisskiy' lakabıyla bilindiği yazıldı. Rus basını yaşanan olayın bir mafya hesaplaşması olduğunu da belirtti.
Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birden çok kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği belirtildi.
HÜRRİYET
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