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Antalya-Kiev seferini yapan uçak pistten çıktı!

Antalya-Kiev seferini yapan uçak pistten çıktı!.22587
  • Giriş : 15.06.2018 / 14:51:00
  • Güncelleme : 15.06.2018 / 14:59:58

Antalya-Kiev seferini yapan yolcu uçağı, Kiev'de pistten çıktı.

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Sikorskiy Havaalanı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, 14 Haziran Perşembe günü saat 20.40ta Bravo Hava Yollarına ait 4406 sefer sayılı Antalya-Kiev uçağının pistten çıktığı belirtildi.

Kaza sırasında uçakta bulunan 169 yolcunun acil çıkış kapılarından tahliye edildiği, yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

Ukrayna basınına konuşan bazı yolcular, uçağın iniş sırasında çok ciddi sallandığını, kanatlarından dumanlar yükseldiğini gördüklerini söylediler.

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